В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
ГлавнаяПолитика

США призвали Россию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства

Госдеп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.

США призвали Россию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства
Фото: Council on Foreign Relations

Соединенные Штаты приветствовали освобождение 35 украинских заложников из российского плена и призвали Россию к выполнению всех взятых ею обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном посольством США в Украине.

"Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными", - говорится в заявлении.

В США заявили, что "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - отметили в Госдепе.

Напомним, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. Среди освобожденных из российского плена 24 украинских моряка и 11 политузников. Некоторые из них находились в России с 2014 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также