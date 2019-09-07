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Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса

Глава СБУ заявил, что присутствовал на мероприятии "как оперативный сотрудник".

Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Иван Баканов
Фото: EPA/UPG

Глава Службы безопасности Иван Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке в честь 70-летия народного депутата Григория Суркиса ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Об этом сообщает theБабель.

Баканов рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник".

"Я кроме всего прочего сегодня и оперативный сотрудник", - сказал он.

Напомним, 4 сентября Григорий Суркис отмечал 70-летний юбилей в киевской гостинице "Интерконтиненталь". На мероприятии были десятки гостей, политиков, нардепов, три президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Журналисты "Схем" также заметили бизнесмена Виктора Пинчука с супругой, сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра, экс-главу СБУ Василия Грицака, действующего главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

По данным "Схем", около полуночи Баканов и Шефир вместе покинули "Интерконтиненталь". По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис приезжал в офис СБУ на Владимирской.

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