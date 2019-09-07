Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
ГлавнаяПолитика

Россия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова

Также, по данным СБУ, боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

Россия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
Денисова и освобожденный режиссер Олег Сенцов
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированом Крыму.

Об этом она заявила в аэропорту "Борисполь", куда 7 сентября вернулись освобожденные из плена украинцы, передает "Радио Свобода".

"Не обмен - освобождение. Освободим всех. В наших списках - это 110 человек в России и оккупированном ею Крыму", - сказала Денисова.

О том, что работа над освобождением всех удерживаемых в России Украинские продолжается, сообщил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко в своем Twitter.

Между тем, по данным Службы безопасности Украины, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

Напомним, в январе МИД Украины сообщал, что в России незаконно удерживают 30 граждан Украины, и еще 40 - в оккупированном Крыму.

Сегодня, 7 сентября, в Украину в рамках обмена вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру". Также поздравления выразили в посольстве США в Украине, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен между Украиной и РФ "обнадеживающим знаком.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также