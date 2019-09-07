Россия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова

Также, по данным СБУ, боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированом Крыму.

Об этом она заявила в аэропорту "Борисполь", куда 7 сентября вернулись освобожденные из плена украинцы, передает "Радио Свобода".

"Не обмен - освобождение. Освободим всех. В наших списках - это 110 человек в России и оккупированном ею Крыму", - сказала Денисова.

О том, что работа над освобождением всех удерживаемых в России Украинские продолжается, сообщил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко в своем Twitter.

Между тем, по данным Службы безопасности Украины, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

Напомним, в январе МИД Украины сообщал, что в России незаконно удерживают 30 граждан Украины, и еще 40 - в оккупированном Крыму.

Сегодня, 7 сентября, в Украину в рамках обмена вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру". Также поздравления выразили в посольстве США в Украине, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен между Украиной и РФ "обнадеживающим знаком.