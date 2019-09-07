Трамп назвал обмен пленными между Украиной и РФ гигантским шагом к миру

Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, поздравил РФ и Украину с обменом заключенными.

"Россия и Украина только что обменялись большим числом заключенных. Очень хорошие новости; вероятно, первый гигантский шаг по направлению к миру. Поздравления обеим странам!" - написал он на своей странице в твиттере.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

Ранее поздравления выразили в посольстве США в Украине, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией произошел в субботу, 7 сентября, по формуле 35 на 35.

Домой вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. А также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Артур и Евгений Пановы, Эдем Бекиров. Некоторые из политузников находились в российском плену около пять лет.