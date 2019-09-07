Жертвами урагана "Дориан" стали более 40 людей

Количество жертв мощного урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек. Об этом сообщает NBC.

Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Также под водой оказались очень большие территории островов.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" ослаб до первой категории. Сила ветра в центре стихии ослабла до 150 км/час. Медленное ослабление урагана ожидается в течение нескольких дней.

Максимальная сила ветра "Дориана" была зафиксирована в минувшее воскресенье - она превысила 250 км \ час.