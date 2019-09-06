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"Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США

Полный срок доставки составляет от 4 до 10 дней.

"Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США
Фото: Укрпошта

Акционерное общество "Укрпочта" ввело новую дополнительную услугу для доставки небольших пакетов "Почтовый экспресс в США". Этот сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений, прохождение таможенного контроля и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Об этом указано в пресс-центре "Укрпочты".

Отмечается, что запуск сервиса состоялся в августе и уже десятки тысяч отправлений были доставлены таким способом.

Во время тестирования услуги для 90% отправок срок обработки с момента отправления в отделении "Укрпочты" к первому сканированию на почте США составил от трех до пяти дней. При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате США, учитывая таможенное оформление, для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней. Средний срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.

"Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с "МАУ", - сказано в сообщении почты.

Дополнительная оплата за такую услугу до 30 сентября этого года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября она будет стоять - $1.

Напомним, с июня 2019 года "Укрпочта" в тестовом режиме открыла доставку товаров для заказчиков торгов на площадках системы электронных закупок ProZorro. Участники торгов могут выбирать доставку товаров через "Укрпочту" или другие почтово-логистические компании.

Для оформления доставки заказчик торгов должен прислать заявку и в течение суток получить от 4 логистических компаний информацию о цене. После этого он сможет выбрать самое выгодное для себя предложение.

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