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В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки

Сотрудник прокуратуры требовал и получил деньги от фигуранта уголовного производства.

В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
Фото: goodvin.info

В Одесской области бывшего сотрудника Раздельнянской прокуратуры приговорили к пяти годам лишения свободы за взяточничество.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

По данным следствия, летом 2016 года подсудимый, будучи прокурором, требовал и получил от фигуранта уголовного производства 5 тысяч гривен взятки за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд признал экс-прокурора виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК и приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен.

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