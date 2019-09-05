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На Майдане в Киеве прошла акция против выдачи Цемаха России

Активисты призвали власть не пересекать красную линию.

Предупредительная акция "Красная линия" прошла на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Ее участники выступили против выдачи России освобожденного из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Освобождение из-под стражи Цемаха - "преступника, сепаратиста и подозреваемого в соучастии в массовом убийстве, и возможный обмен его на заложников Кремля" - это красная линия для власти, отметили организаторы акции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Мы хотим освобождения наших пленных. Но под эту тему, нам не должны вталкивать предательство интересов Украины. И всего того, за что воевали те, кто сейчас в плену. И мы все. Сегодня мы предупреждаем - красная линия уже почти пересечена", - заявили активисты.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 5 сентября Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство.

В конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просили Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

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