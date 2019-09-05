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В пятницу в Киеве без осадков, температура до +25 градусов

На юге возможны грозы.

В пятницу в Киеве без осадков, температура до +25 градусов
Фото: Александр Рудоманов

В пятницу, 6 сентября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.В Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

5 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

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