В Житомирской области мужчина погиб при взрыве снаряда на собственном участке

В Житомирской области житель села Ольха погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, когда сжигал на своем земельном участке сухую траву. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла вечером 4 сентября в Романовском районе. Предварительно установлено, что взорвавшийся снаряд - времен Второй мировой войны. По факту взрыва продолжается проверка.

По состоянию на 10 утра 5 сентября работа сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП, а также осмотр места происшествия для установления причин взрыва продолжаются.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - проинформировали в полиции.

Напомним, в Украине сохраняется наивысший - пятый - уровень пожарной опасности. Разводить огонь на открытой местности, сжигать сухую траву строго запрещено.