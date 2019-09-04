С начала дня на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов

О потерях не сообщается.

Сегодня в течение дня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Опытное, Майорск, Шумы и Южное.

Информации о потерях среди украинских военных на данный момент нет.