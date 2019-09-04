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Врач, обвиненный в харассменте, продолжает работать в киевской больнице

Разбирательство назначили спустя полтора месяца.

Врач, обвиненный в харассменте, продолжает работать в киевской больнице
Фото: sputnik.md

В Киевской больнице №4 сегодня состоялось заседание комиссии по исследовании инцидента, связанного с сексуальным домогательством со стороны заместителя главврача по хирургических вопросах Леонида Чибисова по отношению к медсестре хирургического отделения Юлии Демиденко. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Напомним, 59-летнего врача обвинила в харассменте 21-летняя медсестра. Девушка написала заявление в Генпрокуратуру о сексуальном домогательстве полтора месяца назад, но расследование не ведется. По словам Юлии, дело передали уже третьему следователю. Заявление Юлии зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

Руководство больницы еще в июле обещало рассмотреть инцидент и вынести свой вердикт — увольнять врача или нет. Но заседание назначили только на сентябрь и, как рассказали LB.ua врачи, все это время Чибисов продолжал работать в больнице.

Комиссия, которая сегодня собралась, рассматривала только два вопроса, — отсутствовал ли врач в тот день на рабочем месте и был ли он пьян. Тема сексуального домогательства не поднималась. 

«Мы не раз обращались к руководству больницы с требованием уволить Чибисова, — рассказал LB.ua один из сотрудников больницы. — Не за пьянство или отсутствие на работе, а именно за отсутствие морально-этических качеств».

Сегодня врачи требовали также изменения состава комиссии.

Наталія ШимківНаталія Шимків
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