В "доме-монстре" на Подоле возобновили строительные работы

Очередное заседание Хозяйственного суда Киева по этому делу состоится только на следующей неделе.

В Киеве возобновили строительные работы в доме ЖК "Подол Престиж" по адресу вул. Нижний Вал, 27-29, расположенному в центре города. Об этом сообщает издание "Хмарочос" со ссылкой на директора компании-застройщика Дору Патели.

"Да, мы возобновили строительные работы в этом доме, потому что планируем сдать его уже в ближайшее время. Около 200 семей уже пять лет ждут, чтобы заехать в свое жилье", - сказала Патели.

По данным издания, в дом уже завезли лифты, идут работы по установке станции автономного отопления и отделочные работы.

Вместе с тем активистка Екатерина Бутко сообщила, что судебный спор по этому дому еще не решился: следующее заседание Хозяйственного суда города Киева назначено на 10 сентября.

Напомним, в мае этого года Шестой апелляционный суд отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительство "дома-монстра" на Подоле. Ранее компания "Патели Лизинг" обратилась в суд с требованием отменить решение ГАСИ и обязать ГАСИ внести данные об этом решении в единый реестр.