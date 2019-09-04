Полиция Киева задержала троих хулиганов, которые покрасили фонтан "Самсон" на Контрактовой площади в розовый цвет.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Ночью правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры.

"Прибыв по адресу, полицейские увидели убегающих мужчин, одного из них задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии подозреваемый сообщил полиции имена своих товарищей", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали инцидент как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан фициально внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

Полиция установила, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее.

В своих переписках подозреваемые обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в июле в центре Киева хулиганы "покрасили" фонтан в зеленый цвет и засыпали в него мыльный раствор.