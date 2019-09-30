Киевские фонтаны прекращают работу до следующего сезона

Перед зимой фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать.

В понедельник, 30 сентября, фонтаны Киева прекратят свою работу до следующего сезона.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Сегодня фонтаны Киева отправятся на зимний отдых. Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. С 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» начнут их подготовку к зиме", - говорится в сообщении.

"Киевводфонд" эксплуатирует восемь фонтанов: на Майдане Незалежности - "Большой" и комплекс шести фонтанов "Малые" (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "основатели Киева" (нечетная сторона Крещатика), а также фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большой Васильковской, 119-121 и комплекс в акватории Русановского канала.

"Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане начнем с верхней части: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. «Большой» и шесть «Малых» фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтаны от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска", - рассказала директор предприятия Светлана Козловская.

Для демонтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся на Русановском канале, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Их очистка будет проходить непосредственно после их демонтажа - с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.

"С мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу и будут дарить удовольствие жителям города", - напомнили в КГГА..

Напомним, в этом году фонтаны на Майдане и Крещатике запустили 27 апреля.