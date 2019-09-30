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Луценко уехал в Великобританию учить английский

Отъезд якобы не связан со скандалом вокруг разговора Зеленского и Трампа.

Луценко уехал в Великобританию учить английский
Фото: Макс Требухов

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы пройти там курсы по английскому языку. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган агентству "Украинские новости".

"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины", - отметила она.

По словам Сарган, отъезд Луценко никак не связан со скандалом в США, связанным с переговорами Трампа и Зеленского в котором упоминается о расследовании про сына Джо Байдена.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что у Украины нет оснований для расследования против Джо Байдена или его сына.

Луценко рассказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование против Байдена в Украине. Экс-генпрокурор ответил, что то не его юрисдикция.

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Источник: "Украинские новости"
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