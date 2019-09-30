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Луценко: у Украины нет оснований для расследования против Байдена или его сына

"Это может быть юрисдикция США, но это не юрисдикция Украины".

Луценко: у Украины нет оснований для расследования против Байдена или его сына
Фото: president.gov.ua

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что у Украины нет оснований для расследования против Джо Байдена или его сына.

Об этом он сказал в интервью "Би-би-си".

"Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена согласно украинскому законодательству", - заявил он.

Луценко настаивает, что любое расследование против Хантера Байдена может начаться только в США.

Он также добавил, что "вероятное хищение" в компании Burisma, где одно время работа Хантер Байден, "произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета".

Луценко рассказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование против Байдена в Украине. "Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция. Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таков был мой ответ. Я ничего не могу делать [по делу], которое не связано с украинским законодательством", - добавил бывший генпрокурор Украины.

Напомним, что в конце сентября 2019 года США разгорелся громкий скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля 2019 года. В ходе звонка Трамп просил Зеленского об услуге - расследовать деятельность семьи Джо Байдена в Украине. Сотрудники Белого дома пытались скрыть это и поместили стенограмму разговора в особую засекреченную компьютерную систему. Информация о содержании разговора стала публичной благодаря жалобе анонимного информатора.

Из-за разговора с Зеленским Трампу угрожает импичмент.

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