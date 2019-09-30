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Кабмин назначил еще четырех заместителей министров

Правительство провело внеочередное заседание.

Кабмин назначил еще четырех заместителей министров
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье назначил еще четырех заместителей министров.

Об этом говорится на сайте правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил еще двух заместителей - Инну Метелеву и Юлию Свириденко. Их общее количество достигло семи человек.

Метелева работала в Государственном казначействе и Министерстве финансов, проектах USAID (специализация — экономика, финансы и стратегическое планирование), также занимала должность заместителя председателя правления корпорации "Сварог Вест Груп" почти 10 лет (2008-2017 годы).

Свириденко с 2015 года работала в Черниговской областной госадминистрации - сначала на должности советника по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности, потом на должности директора Департамента экономического развития.

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля стала Ирина Ставчук.

Это исполнительный директор общественной организации "Экодия", эксперт по вопросам изменения климата и климатической политики.

Заместителем министра развития громад и территорий Алены Бабак стал Юлиан Чаплинский. Его профиль - вопросы европейской интеграции

Раньше Чаплинский был главным архитектором Львова, возглавлял управление архитектуры и урбанистики Львовского городского совета

Кабмин также уволил нескольких заместителя министра энергетики и угольной промышленности Наталью Бойко, госсекретаря этого министерства Максима Немчинова, а также заместителя главы Фонда государственного имущества Евгения Асташева.

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