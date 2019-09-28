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Конгресс США требует от Помпео документы о контактах с Украиной

Комитеты Конгресса намерены взять показания также у Йованович и Волкера.

Конгресс США требует от Помпео документы о контактах с Украиной
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретаря США Майка Помпео обязали предоставить Конгрессу документы о контактах с Украиной. Об этом сказано в заявлении трех комитетов Палаты представителей, опубликованном в пятницу, 27 сентября.

Повестка Помпео выдана в рамках возможной процедуры импичмента президента, поэтому отказ предоставить документы станет "препятствием расследованию Палаты представителей", подчеркивается в документе. Все три комитета - по иностранным делам, по разведке и по надзору - контролируют демократы.

В течение ближайших недель эти комитеты намерены взять показания у пяти должностных лиц Госдепартамента США - в том числе бывшего посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда, передает DW.

Палата представителей США начала подготовку к процедуре импичмента Дональда Трампа после утечки содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президента США подозревают в том, что он давил на Зеленского, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Байден может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году. Сам импичмент пока считается маловероятным, поскольку Сенат США контролируют республиканцы.

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