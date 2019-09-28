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Данилюк назвал Волкера "настоящим другом Украины"

Накануне появилась информация об отставке Данилюка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на отставку уполномоченного Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

Данилюк высоко оценил компетентность Волкера и назвал его настоящим другом Украины.

Об этом секретарь СНБО написал в твиттере.

"Высоко ценю усилия и компетентность специального представителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям", - написал Данилюк.

Ранее американские СМИ сообщили, что Курт Волкер подал в отставку с должности специального представителя США по вопросам Украины. В пятницу, 27 сентября, он проинформировал об этом главу Государственного департамента Майка Помпео.

Отставка связана с публикацией жалобы сотрудника ЦРУ на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой фигурировало имя Волкера. Осведомитель писал, что Волкер давал советы высшему руководству Украины, как реагировать на просьбы президента США по поводу Джо Байдена.

Кроме того, Волкер якобы занимался организацией встречи адвоката Трампа Руди Джулиани и советника Зеленского Андрея Ермака.

Накануне Офис президента Украины сообщил, что Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев.

Данилюк подтвердил свою отставку, но не стал ее комментировать.

По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Второй причиной отставки Данилюка может быть желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию Приватбанка.

По данным СМИ, Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Это стало последней каплей в решении секретаря СНБО написать заявление об увольнении.

Данилюк и Волкер встречались в июле 2019 в ходе визита новоназначенного секретаря СНБО в США.

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