Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Роналду идет на побитие антирекорда Серии А
Роналду идет на побитие антирекорда Серии А
Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"
Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"
Депутат от "Слуги народа" Мовчан взял в помощники танцовщицу и свадебного администратора
Депутат от "Слуги народа" Мовчан взял в помощники танцовщицу и свадебного администратора
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
ГлавнаяПолитика

Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо".

Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов
Фото: Макс Требухов

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о мечте увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом Сенцов заявил в интервью DW.

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне в Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - сказал украинский режиссер.

Сенцов отметил, что очень хорошо различает Россию и путинский режим.

"Я борюсь не с Россией как государством, а с путинским режимом, который захватил Россию и поработил сознание граждан. Пока Россия не повернет рельсы в сторону демократизации и европейских принципов, у нас будут с ней проблемы", - заявил Сенцов.

Ранее Сенцов заявлял, что ради освобождения политузников готов пожать руку Путину.

Олег Сенцов находился за решеткой по надуманным обвинениям с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.

13 сентября Сенцов выступил на открытии Ялтинской европейской стратегии. Полный текст выступления Сенцова можно прочесть на LB.ua.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также