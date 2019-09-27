Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо".

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о мечте увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом Сенцов заявил в интервью DW.

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне в Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - сказал украинский режиссер.

Сенцов отметил, что очень хорошо различает Россию и путинский режим.

"Я борюсь не с Россией как государством, а с путинским режимом, который захватил Россию и поработил сознание граждан. Пока Россия не повернет рельсы в сторону демократизации и европейских принципов, у нас будут с ней проблемы", - заявил Сенцов.

Ранее Сенцов заявлял, что ради освобождения политузников готов пожать руку Путину.

Олег Сенцов находился за решеткой по надуманным обвинениям с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.

13 сентября Сенцов выступил на открытии Ялтинской европейской стратегии. Полный текст выступления Сенцова можно прочесть на LB.ua.