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Ради освобождения политузников готов пожать руку Путину, - Сенцов

Украинский режиссер более пяти лет находился за решеткой под надуманными обвинениями.

Ради освобождения политузников готов пожать руку Путину, - Сенцов
Фото: Макс Требухов

Освобожденный украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политузников".

Об этом 23 сентября Сенцов сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов находился за решеткой под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.

13 сентября Сенцов выступил на открытии Ялтинской европейской стратегии. Полный текст выступления Сенцова можно прочесть на LB.ua.

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