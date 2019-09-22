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В России задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"

Сторонников Габышева задержали по жалобе за драку.

В России задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

В российском Иркутске задержали четверых сторонников якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина".

Об этом сообщает "МБХ медиа".

По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, среди задержанных Евгений Ростокин, также известный как Женя Ворон.

"Он в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо всего. Это из группы, которая шла и идет [в Москву]", - рассказал Прянишников.

Ранее на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Силовики вместе с адвокатом по назначению уговорили Габышева на добровольное соглашение о стационарном обследовании, от которого он позже отказался. Габышева задержали 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Шаман несколько месяцев шел пешком в Москву, он собирался "изгнать Путина" из Кремля.

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