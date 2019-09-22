Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Вашингтонский шпагат Владимира Зеленского
Вашингтонский шпагат Владимира Зеленского
ГлавнаяМир

В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение

В результате подземных толчков пострадали более 60 человек.

Фото: EPA/UPG

В Албании в субботу, 21 сентября, произошло мощное землетрясение. Пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Немецкая волна.

По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. 

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг находился на глубине 10 километров.

"В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков", - говорится в сообщении.

Магнитуда трех последующих афтершоков составила 5,1, 4,7 и 4,8. 

Премьер-министр страны Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США и вернулся в столицу Албании. Материальный ущерб подсчитывается. Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.

В правительстве назвали это землетрясение самым сильным в стране за последние 30 лет.

Напомним, в Грузии около армяно-грузинской границы произошло два землетрясения с двухминутным промежутком с магнитудой 5,2 и 4,3.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также