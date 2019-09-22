В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение

В результате подземных толчков пострадали более 60 человек.

Фото: EPA/UPG

В Албании в субботу, 21 сентября, произошло мощное землетрясение. Пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Немецкая волна.

По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг находился на глубине 10 километров.

"В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков", - говорится в сообщении.

Магнитуда трех последующих афтершоков составила 5,1, 4,7 и 4,8.

Премьер-министр страны Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США и вернулся в столицу Албании. Материальный ущерб подсчитывается. Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.

В правительстве назвали это землетрясение самым сильным в стране за последние 30 лет.

Напомним, в Грузии около армяно-грузинской границы произошло два землетрясения с двухминутным промежутком с магнитудой 5,2 и 4,3.