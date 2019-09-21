Трамп не считает, что нарушил закон во время разговора с Зеленским

"Не было сказано ничего, что было бы неправильным".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нарушал закон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться подальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против его сына, или они не получат большое количество денег от США… Поэтому они сфабриковали историю обо мне и рутинную беседу, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!", - написал Трамп.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским 25 июля давил на него с целью заставить провести расследование против сына Джо Байдена.

Байден призвал офис президента США обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп имеет в виду нашумевшую историю о том, как Байден добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Полтора года назад Байден рассказал, как в 2016 году во время поездки в Украину он "пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов" американских гарантий для выпуска еврооблигаций, если Шокин не будет уволен, и Шокина действительно уволили.

Напомним, что Украина стала одним из факторов в предвыборной кампании в США в связи тем, что одним из главных конкурентов Трампа на выборах может стать Джо Байден.

Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. Следствие считало, что предприятия, которые контролировались Злочевским, незаконно получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Больше всего месторождений компании с Burisma Holdings получили в 2003-2004 годах (когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, который выдал лицензии на право пользования недрами) и в 2010-2012 годах (когда Злочевский возглавлял министерство охраны окружающей природной среды).

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен с должности генпрокурора.

В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.