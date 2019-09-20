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Якутского шамана, который шел "изгонять Путина", отправили в психбольницу

Сообщается, что ему проведут диагностику, которая "основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни".

Якутского шамана, который шел "изгонять Путина", отправили в психбольницу
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Шамана Александр Габышев, которого в четверг, 19 сентября, задержали российские силовики в Бурятии, направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД).

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава РФ, передает "Интерфакс".

Отмечается, что Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - сообщили в российском Минздраве.

Напомним, Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

В четверг Габышев был задержан на трассе "Байкал" в Бурятии. В МВД заявили, что он находится в розыске.

Отвечая на вопрос о причастности Кремля к задержанию шамана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "порекомендовал журналистам обратиться за комментариями к местным властям".

В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести и подчеркнули, что его нужно освободить.

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