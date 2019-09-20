Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани случайно проговорился, что требовал у властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Это произошло во время интервью Джулиани жунралисту CNN Крису Куомо, передает "Укринформ".

"С самого начала своего появления Джулиани пошел в наступление, прибегнув к риторической полемике, чтобы перевести разговор с сенсационной жалобы служащего (разведки, - ред.) против президента Дональда Трампа", - комментирует интервью американский портал Media ITE.

Джулиани начал вспоминать события 2016 года, а потом заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора (генпрокурора Виктора Шокина, - ред.), который расследовал дело его сына".

После нескольких минут перепалки и претензий со стороны Джулиани, Куомо задал адвокату Трампа вопрос: "Вы попросили Украину расследовать дело Джо Байдена?". На это Джулиани ответил: "Нет, на самом деле я этого не сделал. Я попросил Украину расследовать обвинения относительно вмешательства украинцев в выборы (в США, - ред.) в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон".

Ведущий не остановился и продолжил: "Вы никогда не высказывали просьбы о Хантере Байдене? Вы никогда и ни о чем не просили у прокурора в отношении Джо Байдена?" Джулиани в ответ подчеркнул, что "единственная просьба с его стороны касалось того, чтобы понять, как именно Луценко, который был назначен (генпрокурором, - ред, прекратил дело AntAC".

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?", - продолжил ведущий.

"Конечно, да", - сказал Джулиани.

Такие противоречивые заявления адвоката Трампа стали очередной сенсацией в США, поскольку до этого в окружении президента пытались всячески отрицать какое-либо влияние на украинское правительство по этому делу.

"Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в освобождении правительством прокурора, который расследовал сына Байдена", - резюмировал в своем Twitter Куомо.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 20 сентября 2019 г.

Напомним, Украина неожиданно стала одним из факторов в предвыборной кампании в США. Одним из главных конкурентов действующего президента Трампа стал Байден-старший. Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.

В 2014 году Генпрокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. Следствие считало, что предприятия, которые им контролировались, незаконно получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Больше всего месторождений компании с Burisma Holdings получили в 2003-2004 годах (когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, который выдал лицензии на право пользования недрами) и в 2010-2012 годах (когда Злочевский возглавлял министерство охраны окружающей природной среды).

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен. В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.