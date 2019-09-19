Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?

После подсчета 90% бюллетеней стало понятно: ни правящая партия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху «Ликуд», ни его оппоненты из лагеря бело-голубых «Кахоль-лаван» не в состоянии создать коалицию под себя. Обе политсилы в национальном парламенте страны (Кнессете) из 120 возможных мандатов получат 31 и 32 места соответственно.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Израиля и председатель партии 'Ликуд' Биньямин Нетаньяху приветствует сторонников после окончания голосования в Тель-Авиве, 17 сентября 2019

Премьерский блок, куда входят правые и ультра-ортодоксальные силы, вероятнее всего займёт 56 кресел, левоцентристы во главе с лидером главной оппозиционной партии Бени Ганцем – 43-и. И правые, и их оппоненты уже провели переговоры о возможном слиянии с представителями проарабского блока. Арабы чётко заявили: они хотят, чтобы Нетаньяху покинул политическую арену. В общем, явных успехов стороны не добились. Впрочем, ситуация может измениться в любую минуту.

Кто-то уже говорит, что Нетаньяху и его партия проиграли, что победа за оппозицией, однако в действительности единственным победителем на этих выборах, как указывают израильские политические обозреватели, является лидер партии «Наш дом – Израиль», Авигдор Либерман, которого часто называют любимчиком Путина. Согласно предварительным подсчётам, у его политсилы около 10 мест. Это означает, что именно от него зависит будущее коалиции во главе с Нетаньяху, с которым у Либермана в последнее время складываются не лучшие отношения/

В то же время сам Либерман предлагает всем партиям патриотического толка – и «Ликуд», и «Кахоль-лаван», и «Наш дом – Израиль» – объединиться в широкую коалицию национального единства. Один из ведущих израильских комментаторов Йорам Шефтель полагает, что Израиль непременно столкнётся со вторыми досрочными выборами, так как стороны не смогут прийти к согласию. По его словам, Ганц не сможет объединиться с «Ликуд» без Нетаньяху, а Либерман никогда не пойдёт на сближение с арабами. Впрочем, для роспуска Кнессета понадобится 61 голос, которых ни у одной из сторон пока нет.

Это означает определённый политический кризис, при котором хороших вариантов нет. Даже правительство национального единства приведёт к застою в решении многих вопросов: начиная от противодействия Ирану и заканчивая сотрудничеством с такими странами, как Украина.

Фото: EPA/UPG Сторонники партии 'Ликуд' во время оглашения первых экзит-поллов выборов, 17 сентября 2019

Впрочем, во всём этом процессе есть ещё один незаметный игрок. Это – Россия. И следует сразу сказать, если национальное объединение создадут, оно в значительной степени будет зависеть от политики Кремля. Как вы сами понимаете, это несёт дополнительные риски для Украины.

Либерман и перевыборы

Причина перевыборов в Израиле одна: позиция бывшего министра обороны кабинета Нетаньяху – Авигдора Либермана. Именно он выступил против создания объединения правых с ультра-ортодоксами. Камнем преткновения стала тема призыва в армию участников религиозных общин.

С момента образования Израиля в 1948 году религиозные евреи не подлежат призыву в армию. Однако за 71 год ситуация изменилась. Как отметил колумнист американской газеты The New York Times Шмуэль Роснер: если в 1948 году были освобождены от службы 400 человек, то теперь таких 50 тысяч, а к 2065 году, согласно некоторым прогнозам, религиозные евреи составят до трети населения государства.

Ещё в 2017 году Конституционный суд страны признал подобные исключения незаконными и потребовал, чтобы до конца июля 2019 года были приняты новые правила. Либерман и его партия предложили свой вариант закона, расширяющего возможности для призыва в армию. Ортодоксы выступили против него.

Фото: EPA/UPG

Это то, что преподносится массовой аудитории. Однако есть и другие, куда более весомые причины, объясняющие такой резкий политический разворот Либермана.

Глава партии «Наш дом – Израиль» не смог простить Нетаньяху и военному командованию страны свою вынужденную отставку с поста министра обороны. После тайных переговоров Либермана и главы палестинской разведки, где, как говорят некоторые источники, обсуждались вещи несогласованные с премьер-министром страны, была проведена неудачная операция израильского спецназа в городе Хан-Юнис в секторе Газа. За этим последовал массированный ракетный удар со стороны боевиков ХАМАС (действующей власти на этой территории) по поселениям Израиля. Далее между сторонами было достигнуто перемирие, Либерман покинул свой пост, а Нетаньяху расширил свои возможности, получив статус министра обороны страны.

Теперь Либерман, понимая, что после нынешнего голосования в его руках находятся ключи от будущих правительственных кабинетов и главной премьерской комнаты, заявляет о необходимости создания коалиции национального единства при участии «Ликуд», его партии «Наш дом – Израиль» и левоцентристов во главе с Бени Ганцем из «Кахоль-лаван». Сегодня у него состоятся личные переговоры с Нетаньяху относительно формирования новой коалиции.

Фото: EPA/UPG Авигдор Либерман во время встречи с избирателями в Иерусалиме, 17 сентября 2019

Пока что сам Либерман говорит следующее: «Есть только один вариант – широкое, светское, либеральное правительство, правительство национального единства. И мы снова говорим – мы не присоединимся ни к какому другому варианту. Мы уж точно не будем сидеть в одном правительстве с арабскими партиями и с Объединенным Арабским Списком. Это абсурд. И поэтому нельзя терять времени, попытки давления бесполезны. Ни у кого нет большинства в 61 мандат для создания узкой коалиции - и потому ни у кого не будет 61 мандата, необходимых для роспуска предыдущего Кнессета».

Путин: «Израиль – русскоязычное государство»

Примечательно, что за день до первых в истории Израиля досрочных выборов президент России Владимир Путин заявил: «Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья. Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством».

Эти слова были сказаны российским лидером неспроста. Для того чтобы лучше это понять, следует осознать реальную политическую ситуацию в Израиле и тех, кто возможно будет формировать ту самую коалицию национального единства, о которой заявил сегодня сам Либерман.

Пожалуй, начать нужно с самого Либермана. В прошлом соратник Нетаньяху, а теперь один из главных держателей пакета акций его будущего и будущего его партии "Ликуд". Можно долго рассказывать о его карьере, о тех периодах, когда он возглавлял поочерёдно израильский МИД и Министерство обороны. Однако здесь важно другое – его отношение к Путину.

Фото: lragir.am Авигдор Либерман и Владимир Путин

Авигдор Либерман – не просто репатриант из Советского Союза. Это лидер правой довольно-таки радикальной партии, где главная роль отводится русскоязычным израильтянам: выходцам из стран бывшего СССР. Название его политсилы «Наш дом – Израиль» – это парафраз всероссийского общественно-политического движения "Наш дом – Россия", созданного бывшим президентом РФ Борисом Ельциным в 1990-е годы.

Авигдора Либермана можно назвать любимым израильским политиком Владимира Путина. В 2009 году лидер РФ назвал русскую общину Израиля «тем, что объединяет нас с вами, как ни с одной другой страной».

После выборов в российский парламент в 2011 году на тот момент министр иностранных дел Израиля Либерман, невзирая на протесты в Москве, признал голосование «абсолютно честным, свободным и демократичным». Путин в свою очередь сказал о «блестящей политической карьере» тогдашнего главы израильского внешнеполитического ведомства. Всё тот же Либерман отказался публично критиковать Россию за аннексию Крыма, он не поддержал санкции против РФ, и даже хотел быть посредником между Путиным и Порошенко в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

«Нейтралитет Израиля по поводу российско-украинского конфликта - наиболее разумная позиция. Она не означает пассивность. У нас добрые отношения с обеими сторонами: и в Москве, и в Киеве нам доверяют. Это хорошая основа для посреднических усилий. Мы не раз заявляли о готовности их приложить, и речь идет не только о словах», – ранее заявлял политик.

Фото: EPA/UPG Лидер политической партии «Наш дом Израиль» и бывший министр обороны Авигдор Либерман во время конференции Тель-Авиве, 5 сентября 2019 года.

Кстати, очень интересно, что после одной фразы Путина Либерман получил условно в два раза больше мест в Кнессете. Было пять, стало около десяти.

Вряд ли Либермана можно назвать нейтральным и безразличным к России политическим деятелем. Однако его нельзя назвать и пророссийским. У него есть свои взгляды, меж тем для него всё же на первом месте интересы Израиля, а точнее его русскоязычной диаспоры. А это – очень важное уточнение.

Куда более примечательной является персона главного оппозиционера страны Бени Ганца – лидера левоцентристского блока «Кахоль-лаван». Название его партии переводится как «бело-голубые» и обозначает цвета израильского флага. Впрочем, это вызывает и другие ассоциации, чему подтверждение его связи с Россией.

Ганц – не просто экс-руководитель Генерального штаба Армии обороны Израиля, бывший командующий Северным военным округом и в прошлом военный атташе Израиля в США. До декабря 2018 ода он был председателем частной израильской технологической компании «Пятое измерение» (ПИ).

Американский кибернетический холдинг NSO должен был приобрести израильскую фирму, но переговоры были приостановлены, что привело к краху компании Ганца. Это произошло, потому что администрация США решила наложить ограничения на сделки с близким к Путину российским олигархом Виктором Вексельбергом. Он же оказался одним из основных инвесторов ПИ.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводивший расследование вмешательства России в американские выборы, изучал выплаты, произведенные адвокатом Трампа Майклом Коэном для подкупа порноактрисы (Stormy Daniels), которая сообщила об «изнасиловании» президентом США.

Следствие показало, что деньги на подкуп были переданы через американский инвестиционный фонд Columbus Nova, контролируемый Вексельбергом. Этот же фонд инвестировал в «Пятое измерение».

Напомним, что предприятия Вексельберга пребывают под американскими санкциями. Именно этот российский олигарх постоянно докладывал Владимиру Путину о состоянии бизнес диалога Россия – США. Сам по себе Вексельберг фигура интересная: с одной стороны, он сотрудничал с Клинтонами, а, с другой, – помогал в финансировании инаугурации Трампа.

Фото: EPA/UPG Бенни Ганц во время голосования на участке в Тель-Авиве, Израиль, 17 сентября 2019

И в этой картине нашлось место условному конкуренту Нетаньяху – Бени Ганцу. Кстати, он не высказывается об Украине и вообще считает Путина человеком, который исключительно стоит на страже интересов России.

Реальный итог израильских выборов

Вероятно, именно эта ситуация подвигла премьера Израиля Нетаньяху встретиться с Путиным в Сочи за пять дней до выборов в Кнессет. К слову, это уже стало определённой традицией, так как ровно за пять дней до минувших весенних выборов глава израильского правительства также ездил к Путину.

Российскому президенту мешает Нетаньяху. Невзирая на то, что многие говорят о хороших отношениях между лидерами России и Израиля, они не являются безоблачными. Биби (так многие израильтяне называют своего премьера) неудобен: потому что самостоятелен.

Он – довольно опытный политик, которого связывают давние дружеские отношения с Трампом. В молодости отец нынешнего президента США, Фред Трамп, работал с Нетаньяху. Еврейское американское лобби при активном влиянии премьер-министра Израиля добилось многого: признания Штатами Голанских высот частью территории Израилева Государства, переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, одностороннего выхода Вашингтона из ядерного договора с Ираном, новых санкций против этой страны.

Да, Биби отнюдь не либеральный политик, он человек правых взглядов.

Фото: EPA/UPG Биньямин Нетаньяху во время встречи с избирателями в день выборов в Тель-Авиве, Израиль, 17 сентября 2019

Комментатор газеты The Washington Post Роберт Каган очень чётко определил, обозначив Нетаньяху тем человеком, который выступает на стороне авторитарных лидеров в борьбе с приверженцами либерального порядка. Здесь можно вспомнить о поддержке израильским премьером правых в Европе: премьер-министра Венгрии Орбана, главы правительства Великобритании Джонсона, лидера польской партии «Право и справедливость» Качинского. Среди его друзей всё те же Путин, Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Впрочем, всё это не позволяет назвать Нетаньяху политиком, торгующим интересами своего государства. В отличие от некоторых израильских деятелей, которые пытаются навязать премьеру широкую коалицию национального единства.

Ганц выступает в поддержку ядерной сделки с Ираном и формулы «мир в обмен на территории». Она предполагает, что Израиль отдаст земли, занятые в ходе войны 1967 года, в обмен на мирные соглашения, которые подтвердят существующие границы Израиля и его право на безопасность. Всё это явно станет преградой для политики Трампа, для плана президента США по урегулированию споров между Израилем и Палестиной.

Либерман оппонирует сторонникам Нетаньяху из лагеря ультра-ортодоксов. Создай с ним сейчас коалицию, ужесточи правила призыва в армию для религиозных евреев, молниеносно лишишься поддержки весомой части электората. Это поражение на перспективу. Единственный вариант – переиграть Ганца и выйти из формата широкой коалиции, отдав Либерману часть полномочий.

Это возможно, однако для этого Нетаньяху должен остаться в лидерах своей партии «Ликуд». Более того, он должен избежать судебного разбирательства относительно подозрения в коррупции, которое вскоре может начаться. Последнее может поставить точку на его политической карьере.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Израиля и председатель партии Ликуд Биньямин Нетаньяху после окончания голосования в Тель-Авиве, Израиль, 17 сентября 2019

Пока что Нетаньяху навязывают чужую партию. Частично – не следует думать примитивно – в неё играют в том числе и из Москвы.

Что означает коалиция Нетаньяху и Либермана для Украины? Предельно прагматичные и аккуратные отношения. Нам будет оказываться минимально необходимая военная помощь, между Киевом и Иерусалимом укрепятся экономические связи. Однако ждать голосования против России в нынешней ситуации или же крупных инвестиций от Израиля времён кабинета Нетаньяху-Либермана не стоит. Какая-то часть наших международных инициатив также не будет поддержана таким правительством. Что-то может измениться, если мы сами пойдём на уступки с точки зрения переноса посольства и расширения возможностей для израильского бизнеса.

Чего нам ждать от правительства Ганца и Либермана или же широкой коалиции с ослабленным Нетаньяху? Дискуссии о санкционном прессинге со стороны Израиля на Россию прекратятся. Такое правительство вряд ли захочет соблюдать в будущем нейтральную позицию. Оно негласно поддержит Москву в противостоянии с Украиной. Всё остальное – вытекающие отсюда нюансы.

Если же Ганцу (хоть это и маловероятный сценарий) удастся создать коалицию с арабами и Либерманом, то Израилю точно будет не до нас. Тогда страну ожидают свои тяжёлые потрясения.