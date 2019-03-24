​Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией и не смогло прийти к выводу по поводу возможного препятствования правосудию со стороны президента.

Об этом сообщил Конгрессу генпрокурор США Уильям Барр, пишет Bloomberg. Отчет о конфиденциальном докладе Мюллера опубликован на сайте комитета палаты представителей.

В докладе Мюллера есть доводы как доказывающие препятствование правосудию со стороны Трампа, так и свидетельствующие об обратном. В результате этот вопрос остается без ответа, говорится в письме Барра в Конгресс.

Что касается российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, то "специальный прокурор не установил, чтобы штаб Трампа или кто-либо с ним связанный был в сговоре или координировался с Россией в ее попытках, несмотря на многочисленные предложения связанных с Россией лиц помочь кампании Трампа".

В ходе расследования Мюллер привлек к ответственности пять человек, участвовавших в президентской кампании Трампа, в том числе ее бывшего руководителя Пола Манафорта и Майкла Флинна, который был первым советником Трампа по национальной безопасности, хотя никто из них так и не признался в сговоре с российскими спецслужбами. Мюллер также предъявил обвинения более чем двум десяткам российских хакеров и разведчиков.

В докладе говорится, что все обвинительные заключения были обнародованы, новых обвинений не предполагается.

В то же время издание отмечает, что хотя Трамп и его семья остались вне подозрений, это, возможно, еще не конец. Трамп фигурирует в других федеральных расследованиях в отношении его бизнеса, президентской кампании и инаугурационного комитета. Кроме того, известно, что спецпрокурор Мюллер передавал некоторые материалы своего расследования в прокуратуру Манхэттене, Александрии (Виргиния) и Вашингтона, а также подразделение национальной безопасности Министерства юстиции.

Барр опубликовал краткое изложение основных выводов Мюллера спустя два дня после того, как спецпрокурор завершил свою 22-месячную работу.

Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование Мюллера, называя его охотой на ведьм.