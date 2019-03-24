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В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей

Главная уникальность находки в том, что большая часть организмов - мягкотелые.

В Китае нашли тысячи древних окаменелостей, возраст которых, по словам ученых, составляет примерно 518 млн лет. Более половины видов не были известны науке, пишет BBC со ссылкой на публикацию в журнале Science.

Окаменелости, в совокупности известные как биота Цинцзян, были найдены в китайской провинции Хубэй.

Фото: Science, 2019

В общей сложности было обнаружено более 20 тыс. окаменелостей. Исследователи проанализировали 4351 образец, среди которых черви, медузы, актинии и водоросли.

По словам палеонтологов, более половины обнаруженных видов ранее не были известны науке.

Палеонтологи называют эту находку одной из важнейших за последнее столетие. Она считается уникальной еще и потому, что мягкие ткани обнаруженных доисторических организмов, включая кожу, глаза и внутренние органы, прекрасно сохранились.

Главная уникальность находки заключается в том, что большая часть обнаруженных организмов - мягкотелые, например, медузы и черви. Вероятность их превращения в окаменелость ничтожна, рассказал Би-би-си геолог Роберт Гейнс, принимавший участие в исследовании.

Значительная часть окаменелостей, которые обычно находят ученые, - это останки твердотелых организмов, потому что твердая материя, например, кости, с большей долей вероятности не сгниет и разложится.

Организмы из биоты Цинзян, скорее всего, оказались быстро погребены под слоем грязи в результате шторма. Этим можно объяснить то, что их окаменелости так хорошо сохранились, считает Чжан Синлян.

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