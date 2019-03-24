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Британские министры собираются потребовать отставки Мэй, - The Times

Встреча министров состоится в понедельник, 25 марта.

Британские министры собираются потребовать отставки Мэй, - The Times
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступает с речью перед голосованием в парламенте, 15 января 2018.
Фото: EPA/UPG

Не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к главе кабинета Терезе Мэй с требованием уйти с поста. Об этом говорится в статье британского издания The Sunday Times, пишет Интерфакс.

По его данным, они планируют озвучить это требование на встрече министров в понедельник, 25 марта.

"Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером", - сообщил изданию один собеседник.

По словам другого, "доверие к ней начало падать, нельзя быть членом кабинета, который прячет голову в песок".

The Sunday Times отмечает, что как минимум шесть министров из числа противников Мэй, выступают за то, чтобы пост главы правительства занял де-факто вице-премьер Дэвид Лидингтон.

"Работа Дэвида (Лидингтона) будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление (переговоров) с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit", - сообщил источник издания в кабинете министров.

Среди других возможных претендентов на премьерский пост The Sunday Times называет нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Напомним, вчера около миллиона британцев вышли на марш за повторный референдум по "Брекситу".

Ранее сообщалось, что на утро субботы на сайте британского парламента петиция за отмену "Брексит" набрала более 4 млн голосов при необходимых 100 тысячах.

14 марта британский парламент отказался от второго референдума о Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете выхода из ЕС.

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