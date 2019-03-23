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Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с квартирой

Ранее по аналогичным причинам ушли в отставку еще три министра.

Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с квартирой
Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева
Фото: PlovdivDerby

Министр юстиции Болгарии, экс-спикер парламента и бывший кандидат в президенты Цецка Цачева подала прошение об отставке из-за обвинения в покупке в Софии квартиры по заниженной цене.

Об этом сообщает Укринформ.

Отставка обусловлена скандалом, разразившимся в СМИ вокруг приобретения министром квартиры по цене ниже рыночной в одном из престижных столичных жилых комплексов.

Ранее по аналогичным причинам ушли в отставку еще три министра правительства под руководством Бойко Борисова. Сам премьер-министр заявил, что он внимательно изучит вопрос приобретения несколькими чиновниками квартир в Софии по ценам ниже рыночных.

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