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Преемник Назарбаева завтра принесет присягу

Токаев будет исполнять обязанности президента до очередных выборов в апреле 2020 года.

Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Касым-Жомарт Токаев
Фото: timeskz.kz

Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принесет присягу завтра, 20 марта, на совместном заседании палат парламента. Он будет исполнять обязанности главы государства до очередных выборов президента - то есть, до апреля 2020 года.

Об этом говорится в указе, который издал уходящий в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году, получил образование в Москве, работал в посольстве СССР в Китае. В Казахстане занимал посты главы МИД Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Председателем Сената он был с 2007 по 2011 год, и занимает эту должность сейчас - с 2013 года.

Напомним, сегодня днем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку. Незадолго до этого Назарбаев сменил состав правительства - кабинет министров был отправлен в отставку после беспрецедентно резкой критики со стороны главы государства из-за нарастающих проблем в экономике и социальной сфере.

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