​Истребители НАТО четыре раза вылетали на перехват российских самолетов над Балтикой на прошлой неделе

Польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию.

Истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались на перехват российских самолетов.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Дважды - 11 и 12 марта - НАТОвские самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35, Су-27, которые сопровождали российские пассажирские самолеты Ту-134. 13 и 14 марта истребители поднимали на перехват российских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии защищают польские истребители натовской миссии Baltic Air Policingс литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие - в эстонской базе Эмари.

С начала года, когда польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, было зарегистрировано несколько инцидентов с участием российских самолетов.

Напомним, за полгода немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата российских самолетов над Балтикой.