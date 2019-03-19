Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Выбирая зло
Выбирая зло
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
ГлавнаяМир

​Истребители НАТО четыре раза вылетали на перехват российских самолетов над Балтикой на прошлой неделе

Польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию.

​Истребители НАТО четыре раза вылетали на перехват российских самолетов над Балтикой на прошлой неделе
F-16
Фото: defense.gov

Истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались на перехват российских самолетов.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Дважды - 11 и 12 марта - НАТОвские самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35, Су-27, которые сопровождали российские пассажирские самолеты Ту-134. 13 и 14 марта истребители поднимали на перехват российских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии защищают польские истребители натовской миссии Baltic Air Policingс литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие - в эстонской базе Эмари.

С начала года, когда польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, было зарегистрировано несколько инцидентов с участием российских самолетов.

Напомним, за полгода немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата российских самолетов над Балтикой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также