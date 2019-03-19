В Чехии действовал центр российских кибератак, - СМИ

Чешское издание Respekt опубликовало собственное расследование о деятельности и обнаружении на территории страны крупного российского центра кибератак.
Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что для этих целей российские спецслужбы создали и использовали две компьютерных фирмы в Праге. Формально эти частные компании занимались продажами компьютерного оборудования и программного обеспечения, однако их сотрудники также готовили хакерские атаки, используя свои компьютеры.
Часть техники для этих фирм привозили из России на автомобилях посольства с дипломатическими номерами.
Тайная российская сеть киберпреступников включала в себя как чехов, так и россиян, получивших местное гражданство. Также группа могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими ячейками, действующими в других странах.
Чешским силам безопасности удалось раскрыть ее деятельность еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны несколько человек, в том числе российских граждан. Итоги и детали этой операции до сих пор не разглашались.
Напомним, служба информации и безопасности Чехии в итоговом докладе за 2017 год обвинила ФСБ и ГРУ России в кибератаках. Одной из целей атаки был МИД Чехии, второй - министерство обороны страны.