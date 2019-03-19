В Чехии действовал центр российских кибератак, - СМИ

Для прикрытия использовались две компьютерных фирмы в Праге.

Чешское издание Respekt опубликовало собственное расследование о деятельности и обнаружении на территории страны крупного российского центра кибератак.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что для этих целей российские спецслужбы создали и использовали две компьютерных фирмы в Праге. Формально эти частные компании занимались продажами компьютерного оборудования и программного обеспечения, однако их сотрудники также готовили хакерские атаки, используя свои компьютеры.

Часть техники для этих фирм привозили из России на автомобилях посольства с дипломатическими номерами.

Тайная российская сеть киберпреступников включала в себя как чехов, так и россиян, получивших местное гражданство. Также группа могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими ячейками, действующими в других странах.

Чешским силам безопасности удалось раскрыть ее деятельность еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны несколько человек, в том числе российских граждан. Итоги и детали этой операции до сих пор не разглашались.

Напомним, служба информации и безопасности Чехии в итоговом докладе за 2017 год обвинила ФСБ и ГРУ России в кибератаках. Одной из целей атаки был МИД Чехии, второй - министерство обороны страны.