​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Наши Судеты
Наши Судеты
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
ГлавнаяМир

В Утрехте мужчина открыл стрельбу по трамваю, есть погибший и раненые

Полиция проводит антитеррористическую операцию.

В Утрехте мужчина открыл стрельбу по трамваю, есть погибший и раненые
Фото: Image: TWITTER•@Atlantide4world

В нидерландском городе Утрехт неизвестный мужчина открыл стрельбу по трамваю. В результате один человек погиб и несколько получили ранения.

Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в 10:45 по местному времени недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда также вылетели три вертолета. Территория возле остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено.

Как рассказали в полиции, преступнику удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине.

По данным местных СМИ, нападавших могло быть несколько. В полиции сообщили, что расследуют "возможный террористический мотив" нападения. Уровень террористической угрозы в Утрехте объявлен максимальным до 18:00 вечера.

На место происшествия также направлено антитеррористическое подразделение полиции.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "глубоко обеспокоен" случившимся. Произошедшее он назвал "тревожной ситуацией".

Власти города ужесточили меры безопасности в школах, мечетях, правительственных зданиях и на транспортных узлах по всей стране.

Напомним, ранее подростки в масках открыли стрельбу в бразильской школе. В результате погибли 10 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также