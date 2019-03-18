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Наводнение в Индонезии унесло жизни 73 человек

Еще 60 местных жителей находятся в розыске.

Наводнение в Индонезии унесло жизни 73 человек
Фото: EPA\UPG

В результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли по меньшей мере 73 человека, еще 60 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Спасателям очень трудно попасть в пострадавшие районы, так как оползень заблокировал дороги и повалил деревья. В результате стихийного бедствия разрушены два моста и более 100 жилых домов.

Из разрушенной местности эвакуированы около 4 тыс. человек.

Напомним, наводнение началось в ночь с воскресенья на понедельник. В субботу, 16 марта, начался проливной дождь, который длился почти сутки, в результате чего реки вышли из берегов и затопили жилые районы.

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