Российский суд вынес приговоры по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего директора детского лагеря отдыха "Сямозеро" Елену Решетову к 9,5 годам колонии общего режима по делу о гибели 14 детей. К такому же сроку приговорили ее заместителя Вадима Виноградова, пишет российское агентство "Интерфакс". При этом суд оправдал инструктора Павла Ильина, который сопровождал детей в трагическом походе.

Решетова в последнем слове назвала себя невиновной, Виноградов вину признал полностью.

По делу проходили бывший руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, и.о. главы регионального Роспотребнадзора Людмила Котович, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков.

Крупнодерщикова оправдали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признали виновным по статье "оставление в опасности" и приговорил к 8 месяцам колонии-поселении и освободил от наказания за сроком давности. Котович и Коваленко суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, в июне 2016 года группа из 47 детей и четырех инструкторов отправилась в лодочный поход по Сямозеру. Начался шторм, во время которого лодки перевернулись, и в озере утонули 14 детей. После этого проверки в лагере выявили многочисленные нарушения.

Фельдшера "скорой помощи" Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок тонувшего на Сямозере ребенка, решив, что это розыгрыш, приговорили к трем годам колонии с отсрочкой исполнения наказания.