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Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"

"Россия разрушает правила мирного сосуществования".

Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал аннексию Крыма Россией "фатальным нарушением права". Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

"Этому фатальному нарушению права идет пятый год. Россия попыталась сдвинуть границы, прибегнув к военной силе", - написал Маас.

Глава германского МИД считает, что тот, кто так действует, "разрушает доверие" и "ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования".

Напомним, к пятой годовщине аннексии Россией Крыма страны Европейского союза подписали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Такие заявления также сделали США и Турция.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

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