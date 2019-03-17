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Путин собрался посетить Крым

Он примет участие в мероприятиях к пятилетию аннексии полуострова.

Путин собрался посетить Крым
Путин собрался посетить Крым
Фото: politnavigator.net

Президент России Владимир Путин посетит 18 марта аннексированные Крым и Севастополь, где примет участие в акциях, посвященных пятой годовщине аннексии полуострова. Об этом пишет сайт Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годов и 1941-1944 годов «Малахов курган», – говорится в сообщении.

В этот же день Путин собирается провести в Симферополе встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и принять участие в мероприятиях, посвященных пятой годовщине аннексии полуострова.

Отметим, это будет по меньшей мере 12 поездка Путина в Крым после его оккупации. Начиная с 2014 года, он два-три раза в год посещает полуостров. Путин приезжал туда 9 мая 2014 года, 14-15 августа 2014 года, 17-19 августа 2015 года, 11-12 сентября 2015 года, 2 декабря 2015 года, 19 августа 2016 года, 26 октября 2016 года, 24 июня 2017 года, в августе 2017 года, ноябре 2017 года и августе 2018.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

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