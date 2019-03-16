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Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"

К проверке концерна привлекут международных экспертов.

Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 6 марта о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности государственного оборонного заказа.

Об этом говорится в указе №79/2019 от 15 марта.

Решение СНБО предусматривает аудит "Укроборонпрома" и предприятий, которые в него входят, с привлечением международных экспертов. Он должен быть проведен в месячный срок, результаты проверки должны быть публичными.

Также предлагается ввести в состав набсовета "Укроборонпром" представителей государств-партнеров.

Кабинету министров предлагается создать новый центральный орган исполнительной власти, который получит отдельные функции по реализации военно-промышленной политики и возьмет в управление "Укроборонпром".

Правительству также поручается разработать и внести в парламент изменения в закон "О государственном оборонном заказе", которые повысят прозрачность госзакупок в сфере обороны.

На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности за срыв государственного оборонного заказа, корпоратизации предприятий "Укроборонпрома" и упрощении ввоза запчастей для ОПК.

СНБО также рекомендовал Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам журналистских расследований о коррупции в оборонной сфере.

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