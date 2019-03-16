Послы G7 прислали письмо Авакову с призывом не допустить срыва выборов, - РБК-Украина

Послы стран "Большой семерки" передали письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, в котором призвали не допустить срыва выборов президента.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам собеседника, в письме отмечается, что послы G7 обеспокоены "активизацией праворадикальных движений", а также возможностью срыва выборов президента.

Кроме того, по словам источника, они призывают МВД обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса.

Напомним, что последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Они требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9 и 16 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, Черкассах и Полтаве.