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Суд в Италии допросил украинского нацгвардейца Маркива

К десятому по счету заседанию было приковано большое внимание местных медиа.

Суд в Италии допросил украинского нацгвардейца Маркива
Виталий Маркив
Фото: Радио Свобода

В Италии в суде присяжных города Павия состоялся перекрестный допрос украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе весной 2014 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В течение пяти часов отвечая на вопрос прокурора и адвокатов, Марк подробно рассказал о своем месторасположении, боевом снаряжении, задачах и обязанностях во время несения службы на горе Карачун в мае-июне 2014 года.

К десятому по счету заседанию, которое состоялось 15 марта, было приковано большое внимание местных медиа. Процесс освещали три государственных телеканала, печатные издания и фоторепортеры. Около сотни человек наблюдали за ходом допроса.

В следующую пятницу, 22 марта, запланировано очередное заседание суда. На нем заслушают свидетелей защиты, которых пока не объявили.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Сотрудники СМИ и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

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