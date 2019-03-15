Канада вслед за США и ЕС ввела санкции в отношении россиян и российских компаний

Канада ввела санкции против 114 физических лиц и 15 юридических лиц за агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

"В координации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма", - сказано в сообщении.

Канада ввела санкции за дестабилизацию восточной Украины и призывает Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих, вернуть захваченные возле Керченского пролива корабли, а также заявляет, что Россия должна разрешить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море.

В сообщении отмечается, что с момента незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 300 физических и юридических лиц. С учетом сегодняшнего решения санкции применены к 435 физ- и юрлицам: они предусматривают замораживание активов и запрещение сделок.

В обновленный санкционный список попали, в частности, глава банка ВТБ Андрей Костин, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг.

Полный список лиц, попавших под санкции 15 марта, доступен на сайте правительства Канады (здесь и здесь)

Напомним, ранее сегодня санкции в отношении физических и юридических лиц в России ввели США и Европейский Союз. По оценкам Министерства экономического развития России, вследствие экономических санкций российские экспортеры потеряли 6,3 млрд долларов США.