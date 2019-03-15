Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Наши Судеты
Наши Судеты
ГлавнаяПолитика

В списке наблюдателей ОБСЕ на выборах в Украине - 24 гражданина РФ

БДИПЧ "не имеет права" отклонять кандидатуры наблюдателей.

В списке наблюдателей ОБСЕ на выборах в Украине - 24 гражданина РФ
Фото: Олег Твердь

В списке наблюдателей от ОБСЕ есть 24 гражданина России. Об этом сообщил пресс-секретарь Бюро по демократическим и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, пишет "Цензор.нет".

"Мы получили предложения по наблюдателям от государств-участников и направили список из этих 684 имен, включая 24 наблюдателей, предложенных Российской Федерацией, в Центральную избирательную комиссию Украины для аккредитации", – заявил Раймер.

По словам пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ, это стандартная практика для бюро.

"БДИПЧ не имеет права одобрять или не одобрять кандидатуры наблюдателей. В случае всех миссий по наблюдению за выборами БДИПЧ направляет запрос всем другим государствам-участникам ОБСЕ о назначении наблюдателей для участия в миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ, и именно это БДИПЧ и сделало в этом случае", – уточнил Раймер.

Списки наблюдателей от ОБСЕ поступают в ЦИК страны, в которой проходят выборы. А уже там принимают решение о том, кого аккредитовать и допускать к наблюдению за голосованием, а кому отказать.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также