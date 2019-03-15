В списке наблюдателей ОБСЕ на выборах в Украине - 24 гражданина РФ

В списке наблюдателей от ОБСЕ есть 24 гражданина России. Об этом сообщил пресс-секретарь Бюро по демократическим и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, пишет "Цензор.нет".

"Мы получили предложения по наблюдателям от государств-участников и направили список из этих 684 имен, включая 24 наблюдателей, предложенных Российской Федерацией, в Центральную избирательную комиссию Украины для аккредитации", – заявил Раймер.

По словам пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ, это стандартная практика для бюро.

"БДИПЧ не имеет права одобрять или не одобрять кандидатуры наблюдателей. В случае всех миссий по наблюдению за выборами БДИПЧ направляет запрос всем другим государствам-участникам ОБСЕ о назначении наблюдателей для участия в миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ, и именно это БДИПЧ и сделало в этом случае", – уточнил Раймер.

Списки наблюдателей от ОБСЕ поступают в ЦИК страны, в которой проходят выборы. А уже там принимают решение о том, кого аккредитовать и допускать к наблюдению за голосованием, а кому отказать.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.