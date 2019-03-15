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​Министр Карпатской Украины посмертно награжден орденом Свободы

Степан Клочурак умер в 1980 году.

​Министр Карпатской Украины посмертно награжден орденом Свободы

Президент Петр Порошенко посмертно наградил одного из министров Карпатской Украины Степана Клочурака Орденом Свободы за выдающийся вклад в возрождение украинского государства и самоотверженное служение украинскому народу.

Об этом он объявил в Закарпатской области на торжествах, посвященных 80-летней годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины.

"Я принял решение наградить Орденом Свободы посмертно Степана Клочурака, одного из предводителей Карпатской Украины, который свою жизнь посвятил борьбе за независимость нашего государства", - сказал Порошенко.

Клочурак умер в 1980 году, его награду получит племянник.

Степан Клочурак (1895-1980) - выдающийся украинский политический и общественный деятель, президент Гуцульской Республики в 1918-1919 годах, министр правительства Карпатской Украины в 1939 году.

Напомним, Карпатская Украина со столицей в Хусте как независимое государство просуществовала всего один день в середине марта 1939 года. Ее гимном была "Ще не вмерла Україна", а флагом - сине-желтое знамя. Президентом стал Августин Волошин.

Карпатская Украина была автономной областью в составе Чехословакии в конце 1938 года. Независимость она объявила после венгерского вторжения. Республика была разгромлена через день и окончательно прекратила существование летом 1939 года.

В мае 2015 года президент Петр Порошенко заявил, что для украинцев "первые выстрелы тогда еще будущей мировой войны прозвучали в марте 1939 года на Закарпатье", когда Венгрия напала на Карпатскую Украину.

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