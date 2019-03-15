Доплаты многодетным семьям - важное решение в условиях демографического кризиса, - Унгурян

Решение Кабинета министров о выплате ежемесячной денежной помощи детям возрасте до 6 лет, проживающего в многодетной семье, в размере прожиточного минимума, - очень важное в условиях экономического и демографического кризиса, считает координатор Национального семейного движения Украины, народный депутат Украины Павел Унгурян.

Он напомнил, что принятие государственных программ, направленных на преодоление демографического кризиса в Украине и осуществления активной семейной политики, были одним из требований участников Всеукраинского форума семьи, который состоялся 1 марта в Киеве.

"Чрезвычайно важно принятие такого решения именно сейчас, в условиях экономического и демографического кризиса: с каждым годом растет статистика разводов, безработицы, трудовой миграции населения, уменьшается рождаемость и увеличивается смертность. Поэтому поддержка государством украинских семей и содействие мейнстрима многодетности пока так необходима. Защита института семьи должна быть одним из самых высоких приоритетов государства! " - заявил Павел Унгурян.

Напомним, денежную выплату будут получать семьи, в которых рождается третий, четвертый и последующие дети. Начать выплату такой социальной помощи предлагают с 1 апреля 2019 года.

По расчетам Министерства социальной политики Украины, с 1 апреля государственную помощь получат 158,8 тыс. многодетных семей детей, где воспитываются трое и больше до шестилетнего возраста. Для выплаты этого пособия понадобится по 200 млн гривен в месяц.