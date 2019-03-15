Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Пакет малыша" получили около 144 тысяч детей, - Гройсман

Премьер рассказал о реализации программ по поддержке семей с детьми.

"Пакет малыша" получили около 144 тысяч детей, - Гройсман
Владимир Гройсман рассказал о реализации программ по поддержке семей с детьми
Фото: пресс-служба президента

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что "пакет малыша" получили уже около 144 тысяч детей.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Пакет малыша". Уже около 144 тысяч детей после рождения получили самые необходимые вещи - пеленки, одежда, памперсы”, - сказал Гройсман, рассказывая о реализации программ по поддержке семей с детьми.

Премьер также напомнил, что в Украине уже запустили проект "муниципальная няня", согласно которому правительство компенсирует родителям часть стоимости работы няни для ребенка до трех лет. Также введена поддержка многодетных семей, которые ежемесячно будут получать пособие на третьего и каждого следующего ребенка.

Гройсман также сообщил о сокращении очередей в детские сады.

"Еще три года назад очередь была больше 90 тысяч, а сегодня - чуть больше 30 тысяч", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров с января запустил еще одну электронную услугу для молодых родителей - "Е-малыш". С ее помощью семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка, пособие, другие документы в режиме онлайн.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также