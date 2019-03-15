"Пакет малыша" получили около 144 тысяч детей, - Гройсман

Премьер рассказал о реализации программ по поддержке семей с детьми.

Владимир Гройсман рассказал о реализации программ по поддержке семей с детьми

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что "пакет малыша" получили уже около 144 тысяч детей.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Пакет малыша". Уже около 144 тысяч детей после рождения получили самые необходимые вещи - пеленки, одежда, памперсы”, - сказал Гройсман, рассказывая о реализации программ по поддержке семей с детьми.

Премьер также напомнил, что в Украине уже запустили проект "муниципальная няня", согласно которому правительство компенсирует родителям часть стоимости работы няни для ребенка до трех лет. Также введена поддержка многодетных семей, которые ежемесячно будут получать пособие на третьего и каждого следующего ребенка.

Гройсман также сообщил о сокращении очередей в детские сады.

"Еще три года назад очередь была больше 90 тысяч, а сегодня - чуть больше 30 тысяч", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров с января запустил еще одну электронную услугу для молодых родителей - "Е-малыш". С ее помощью семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка, пособие, другие документы в режиме онлайн.