14 марта около 18:00 недалеко от улицы Жолудева в Киеве сошел с рельс скоростной трамвай №1. Общественный транспорт из центра двигается только до остановки улицы Зодчих. Из-за схождения с рельс изменился маршрут движения других трамваев, сообщает Информатор.

Фото: Информатор

По предварительным данным, скоростной трамвай двигался в сторону станции "Михайловская Борщаговка". Недалеко от улицы Жолудева транспорт сошел с рельс.

В связи с ЧП на линии движение трамваев №1 организовали до улицы Зодчих.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда трамвай сходит с рельс в этом месте. Однако на этот раз "единица" сошла с рельс в одном и том же месте второй день подряд.

В среду, 13 марта, около 9:15 на этом же месте сошел с рельс скоростной трамвай, который двигался в центр города.