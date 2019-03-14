Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили во взяточничестве советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30. тыс. от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства", - говорится в сообщении.

Посредника задержали в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия по месту работы и жительства фигурантов. Также решается вопрос об объявлении советнику подозрения по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Фото: ssu.gov.ua

Обновление. Как выяснилось, возможный подозреваемый - советник министра внутренних дел, экс-министр спорта Виктор Корж. Он отверг все обвинения.

"Сегодня, 14 марта, рядом интернет-изданий была опубликована информация о якобы вымогательстве и получении взятки моим помощником. Эта информация является неправдивой и порочащей мою честь и достоинство", - говорится заявлении Коржа в фейсбуке ФСО "Динамо".

"На самом деле представители коммерческой структуры выступили с инициативой по поддержке спортсменов - представителей Федерации биатлона. В частности, работник фирмы вместе с моим помощником должны были передать средства в Федерацию биатлона. Президент Федерации Владимир Бринзак об этом было лично предупрежден руководителем указанной коммерческой структуры", - пояснил он.

"Итак, никаких противозаконных намерений и действий с моей стороны не было. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно изучат и выяснят все обстоятельства этого дела и беспочвенность выдвинутых против меня обвинений будет доказана!", - добавил экс-министр.

Напомним, ранее двое сотрудников СБУ и двое гражданских были задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки у выходца их Средней Азии за сохранение гражданства Украины.